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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Витинья признан лучшим игроком матча «Арсенал» – «ПСЖ». У португальца 100% точных передач за 90 минут

В первом полуфинальном матче Лиги чемпионов команда Луиса Энрике одержала победу со счетом 1:0. За 90 минут на поле Витинья показал точность передач 100%, пробежал 11,2 км и развил максимальную скорость 31,7 км/ч.

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