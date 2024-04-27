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Как будем отдыхать на майские праздники

Как будем отдыхать на майские праздники

Майские праздники в 2024 году продлятся 8 дней. Об этом пишут РИА Новости.Так, в этом году выходные дни на майские праздники будут состоять из двух частей по 4 дня:- 28, 29, 30 апреля и 1 мая — выходные на Праздник Весны и Труда, который приходится на среду;- с 9 по 12 мая — четырехдневные каникулы связаны с Днем Победы;- 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 мая — стандартные субботы и воскресенья.

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