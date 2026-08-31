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Царьград

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Андрей Баталов подтвердил отсутствие других скелетов у Донского

Андрей Баталов подтвердил отсутствие других скелетов у Донского

Андрей Баталов, заместитель генерального директора Музеев Московского Кремля, заверяет, что в саркофаге князя Дмитрия Донского нет других скелетов.

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