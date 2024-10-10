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Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии в ПВР остаются 129 человек

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии в ПВР остаются 129 человек

Из-за пожара на нефтебазе в Феодосии в пунктах временного размещения остаются 129 человек. «На данный момент в трёх пунктах временного размещения продолжают оставаться 129 человек», — написал глава администрации Феодосии Игорь Ткаченко в своём Telegram-канале.

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