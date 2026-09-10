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Царьград

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Пожар в многоэтажке в Новосибирске унес жизни двух человек

Пожар в многоэтажке в Новосибирске унес жизни двух человек

Пожар в многоэтажном жилом здании на улице Большевистской унес жизни двух человек. Сигнал о возгорании поступил в дежурную службу МЧС в 06:26, и уже через несколько минут на место прибыли первые пожарные подразделения.

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