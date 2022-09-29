Ржевский краеведческий музей: только там можно узнать всю правду о Ржевской битве Фрагмент диорамы "Ржевская битва" Ржевский краеведческий музей по своим размерам совсем небольшой - всего три зала, и после музея-панорамы «Сталинградская битва» кажется совсем маленьким.