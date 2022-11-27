Месси принес Аргентине победу над Мексикой, Франция вышла в плей-офф ЧМ, Бердыев возглавил «Сочи», день камбэков в НХЛ, «Зенит» и Lada стали партнерами и другие новости утра

1. Месси в нужный момент повел Аргентину за собой: его гол и ассист помогли сборной обыграть Мексику на ЧМ-2022 (2:0).
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