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Регионы России

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Вест Хэм и Миллуолл сыграли первый дерби с 2012 года

Вест Хэм и Миллуолл сыграли первый дерби с 2012 года

Хозяева поля смогли выйти вперед уже в первом тайме благодаря голам Калеба Тейлора на 16-й минуте и Камиля Негли на добавленное время к первому тайму (45+3).

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