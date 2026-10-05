Правительство Кубы одобрило 3600 частных предприятий за три месяца

Власти Кубы лицензировали 3 600 средних, малых и сверхмалых частных предприятий за три месяца, в результате чего их общее число достигло 16 100 единиц, сообщил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро 4 октября в подкасте «Desde la Presidencia» на государственном телевидении.