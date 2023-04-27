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The American Conservative: для разрешения конфликта на Украине нужно предоставить России роль «одного из пяти мировых жандармов»

The American Conservative: для разрешения конфликта на Украине нужно предоставить России роль «одного из пяти мировых жандармов»

Историк Джордж Либмэн в материале для издания The American Conservative выразил мнение, что для разрешения текущего конфликта на Украине необходимо предоставить России то, что она хочет.

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