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Zero Hedge

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Trump Losing Patience, In 'Revenge Mode' After 13th Consecutive Night Of US Strikes On Iran

Trump Losing Patience, In 'Revenge Mode' After 13th Consecutive Night Of US Strikes On Iran

Trump Losing Patience, In 'Revenge Mode' After 13th Consecutive Night Of US Strikes On Iran The latest little peace overture by Washington widely reported Thursday night was apparently a big nothingburger, as on Friday the Iraqi prime minister’s office has denied a New York Times report claiming that Iran rejected a US ceasefire proposal delivered to Tehran by Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi.

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