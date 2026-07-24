Trump Losing Patience, In 'Revenge Mode' After 13th Consecutive Night Of US Strikes On Iran The latest little peace overture by Washington widely reported Thursday night was apparently a big nothingburger, as on Friday the Iraqi prime minister’s office has denied a New York Times report claiming that Iran rejected a US ceasefire proposal delivered to Tehran by Iraqi Prime Minister Ali al-Zaidi.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии