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Газета.ру

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Экс-депутат Туртиайнен: закрытие границы с РФ стало катастрофой для Финляндии

Экс-депутат Туртиайнен: закрытие границы с РФ стало катастрофой для Финляндии

Закрытие границы с РФ привело к экономической катастрофе для Финляндии и ее жителей. Таким мнением с РИА Новости поделился бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен, который переехал в Россию в конце прошлого года.

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