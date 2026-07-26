Экс-депутат Туртиайнен: закрытие границы с РФ стало катастрофой для Финляндии

Закрытие границы с РФ привело к экономической катастрофе для Финляндии и ее жителей. Таким мнением с РИА Новости поделился бывший депутат финского парламента Ано Туртиайнен, который переехал в Россию в конце прошлого года.
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