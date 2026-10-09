Сенатор Карасин: разумные идеи возможны после визита переговорщиков Киева в США

Предстоящий визит украинских переговорщиков в США для встречи с представителями президента Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером может привести к «разумным идеям» по решению на Украине, хотя надежд на это мало.
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