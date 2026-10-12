Джибути: 139 мигрантов были убиты и еще 84 пропали без вести после того, как лодка, на борту которой находились примерно 305 человек, перевернулась недалеко от Гухере, к северу от Обока, регион Обок, во время плавания из Джибути в ⁠Йемен в ночь с 8 на 9 октября.