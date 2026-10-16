Археологический памятник федерального значения в парке «Городской лес» в Домодедове — курганы вятичей XII–XIII веков — продолжают разрушаться из-за катания велосипедистов, обустройства трамплинов и возможных несанкционированных раскопок.
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