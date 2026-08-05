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В Авиаторе по программе инициативного бюджетирования обустраивают детскую площадку

В Авиаторе по программе инициативного бюджетирования обустраивают детскую площадку

В барнаульском микрорайоне Авиатор продолжается строительство детской спортивно-игровой площадки. Проект реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования, инициированной фракцией "Единая Россия" Барнаульской городской Думы.

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