В Авиаторе по программе инициативного бюджетирования обустраивают детскую площадку

В барнаульском микрорайоне Авиатор продолжается строительство детской спортивно-игровой площадки. Проект реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования, инициированной фракцией "Единая Россия" Барнаульской городской Думы.
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