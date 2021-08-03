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Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Камчатскому краю нового руководителя

Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Камчатскому краю нового руководителя

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации  Владимир Колокольцев представил личному составу УМВД России по Камчатскому краю нового начальника.

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