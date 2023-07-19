globe

19 подписчиков

Свежие комментарии

  • Елена Бровченко
    Ваша статья очень иформативная, все разложено по полочкам, ведь как не сегодня актуальна digital-маркетинг 🔥🔥👍👍🔥🔥Digital-маркетинг...
  • Галя Томин
    Цікава стаття стаття, багато інформації можна взяти до уваги. Все чітко пояснено і зрозуміло.Digital-маркетинг...
  • Ольга Щенникова
    Чтобы отписаться от платных подписок и рассылок МКК и МФК нужно (деньги с карты перестанут списываться): перейти на с...Кто должен платит...

Преимущества и недостатки приобретения квартиры в новостройке

Преимущества и недостатки приобретения квартиры в новостройке

Относительно низкая цена — не единственное преимущество покупки жилья в новостройке. В подобных сделках есть и другие достоинства: крупные строительные компании часто проводят выгодные акции для покупателей; если девелопер аккредитован банком, нужен минимум документов для ипотеки; покупателям не придётся переживать из-за юридической чистоты квартиры; современные новостройки оснащаются пожарной сигнализацией, видеокамерами, несколькими лифтами на один подъезд; часто есть возможность провести перепланировку по своему усмотрению, но с согласия банка, если речь идёт об ипотеке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх