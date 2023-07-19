Преимущества и недостатки приобретения квартиры в новостройке

Относительно низкая цена — не единственное преимущество покупки жилья в новостройке. В подобных сделках есть и другие достоинства: крупные строительные компании часто проводят выгодные акции для покупателей; если девелопер аккредитован банком, нужен минимум документов для ипотеки; покупателям не придётся переживать из-за юридической чистоты квартиры; современные новостройки оснащаются пожарной сигнализацией, видеокамерами, несколькими лифтами на один подъезд; часто есть возможность провести перепланировку по своему усмотрению, но с согласия банка, если речь идёт об ипотеке.