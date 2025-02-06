Больше 60 миллионов выделили за год на оснащение Иркутского базового медколледжа

В 2024 году на оснащение Иркутского базового медицинского колледжа выделили 66,5 миллиона рублей. На эти средства в колледже смогли открыть первый в регионе образовательный кластер среднего профессионального образования по направлению «Клиническая и профилактическая медицина».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии