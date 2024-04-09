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«У меня целлюлит»: Ида Галич смирилась с недостатками своего тела

«У меня целлюлит»: Ида Галич смирилась с недостатками своего тела

Блогер Ида Галич категорически против менять свою внешность при помощи пластической хирургии. С годами она поняла — неидеальная фигура ей нравится больше, нежели подтянутое тело, изнуренное физическими упражнениями.

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