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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Главу администрации Барнаула выбирают депутаты городской думы. Прямая трансляция

Главу администрации Барнаула выбирают депутаты городской думы. Прямая трансляция

Кандидаты на пост мэра в эти минуты представляют свои программы развития города 14 февраля в Барнаульской городской Думе проходит заседание, на котором депутаты выберут одного из трех кандидатов на пост мэра.

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