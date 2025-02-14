Главу администрации Барнаула выбирают депутаты городской думы. Прямая трансляция

Кандидаты на пост мэра в эти минуты представляют свои программы развития города 14 февраля в Барнаульской городской Думе проходит заседание, на котором депутаты выберут одного из трех кандидатов на пост мэра.
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