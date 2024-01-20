Академик рассказал, какие инфекции грозят россиянам в 2024 году

Новости о росте заболеваемости разными, хоть и уже давно известными, инфекциями сменяют одна другую. Осенью 2023 года рекорды прошлых лет побил коклюш, а за последнюю неделю повысилось количество заболевших гриппом, ОРВИ и COVID-19.
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