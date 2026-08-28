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Культуромания

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Лето в Москве завершит первый «СмешФест»

Лето в Москве завершит первый «СмешФест»

30 августа в Москве на площадке «Суперметалл» пройдет «СмешФест» — первый большой городской фестиваль «Смешариков».

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