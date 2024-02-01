Вы знаете, есть такое слово - "выродок". То есть, существует род - достойные, уважаемые люди в своем деле или профессии.
Муж из МОССАДа, отправила 13 дронов для ВСУ. Кто такая правнучка Чкалова?
Комментарии
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PRoMeThEuS
Мля, ну когда уже начнёт работать смерш или новое НКВД, чтобы за подобными отбросами постоянно выезжали специалисты с ледорубами и каждая такая тварь сидящая за бугром и помогающая врагам России знала об этом! Знала, что рано или поздно её ледоруб встретится с её тупым и пустым черепом! Ну а про недвижимость и бизнес в России этих животных, даже и говорить нечего, уже давно все это должно было быть забрано в пользу государства, детей больных раком, сирот в детдомах и тд и тп, но мы как обычно сопли жуем и все позволяем и позволяем, а потом разгребаем тяжёлые и страшные последствия, вместо недопущения оных и работы на опережение!
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3 час.
Виктор Карачанский
Жаль, испортили родословную великого человека, сломанным геном украинства.
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1 час.
ГВ
Галина Володина
ОСОБЕННО МАМУ. У них детей зомбируют мамы
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56 мин.
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