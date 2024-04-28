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Петербургский дневник

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В Петропавловской крепости открылась выставка о последнем доме Шаляпина в России

В Петропавловской крепости открылась выставка о последнем доме Шаляпина в России

Экспозиция будет открыта до января 2026 года В Инженерном доме Петропавловской крепости открылась выставка, посвященная последнему месту жительства в России знаменитого оперного певца Федора Шаляпина – дому на улице Графтио, 2 Б, где артист прожил семь лет, до своего отъезда за границу, рассказали в пресс-службе Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

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