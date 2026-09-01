В Севастополе прошли торжественные линейки в честь Дня знаний

Линейки состоялись только для учеников 1-х и 11-х классов.Сегодня День знаний. Торжественные линейки в Севастополе прошли только для учеников 1-х и 11-х классов — с минимальным количеством гостей.
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