Курганские частные клиники отказались от абортов после критики губернатора

В ряде частных клиник Кургана отказались от проведения абортов. Об этом рассказал глава депздрава региона Алексей Сигидаев, который встретился в рамках круглого стола с представителями медицинских организаций.
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