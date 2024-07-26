Уютный новый сквер с детской площадкой и зонами отдыха Находится на пересечении Макаренко и 60 лет ВЛКСМ.
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Уютный новый сквер с детской площадкой и зонами отдыха Находится на пересечении Макаренко и 60 лет ВЛКСМ.