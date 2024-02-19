Камерон Монахэн хотел бы сыграть Кэла Кестиса вживую, но только если в этом б...

Камерон Монахэн хотел бы сыграть Кэла Кестиса вживую, но только если в этом будет смыслИздание The Direct сообщило о том, что Камерон Монахэн, который подарил внешность и исполнил роль персонажа Кэла Кестиса в Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, поделился своими мыслями касательно исполнения данной… источник.