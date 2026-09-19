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Сафонову назначили суд по алиментам за день до матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Сафонову назначили суд по алиментам за день до матча «ПСЖ» с «Барселоной» в Лиге чемпионов

Вратарю «ПСЖ» Матвею Сафонову назначили судебное заседание по делу об алиментах за день до матча Лиги чемпионов против «Барселоны», сообщается на сайте судов общей юрисдикции города Москвы.

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