В двух чеченских войнах виноват Кремль, чеченцы – такие же пострадавшие, как и русские – командир «Ахмата»

СК

Степан Капуста

Считать виновной одну сторону - значит умалчивать о виновности другой. Сепаратистские тенденции в умах жителей Чечни никакой роли не сыграли? Их умело подогревали из США. И чеченцы на эти посулы повелись. Разве не так? Топор войны, полагаю, зарыт. Тогда зачем заслуженный чеченский боевой генерал поднимает эту тему? Кому адресовано это его заявление?