Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 780 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Елена Смирнова
    ну Зелю конвоирует британский спецназ😀,  вот они и могут его убрать раньше времени!Почему глава кага...
  • Александр Рожков
    Ваши характеристики моего мировоззрения ни чем не подтверждаются, а провозглашаются. Если я, по Вашему же утверждению...Революционное фэн...
  • Надежда
    Ну, какая же она Йуля, она-ИОЛАНДА, так ее бай дед нарёк!)☺️Йуля - алкашка хо...

В двух чеченских войнах виноват Кремль, чеченцы – такие же пострадавшие, как и русские – командир «Ахмата»

В двух чеченских войнах виноват Кремль, чеченцы – такие же пострадавшие, как и русские – командир «Ахмата»

Политнавигатор В том, что в Чечне в начале 90-х началась война, которая была разделена на две кампании, виновата власть, которая в то время находилась в Кремле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей
всё верно. Власть то была подпиндосовская.
Ответить
19 час.
СК
Степан Капуста
Считать виновной одну сторону - значит умалчивать о виновности другой. Сепаратистские тенденции в умах жителей Чечни никакой роли не сыграли? Их умело подогревали из США. И чеченцы на эти посулы повелись. Разве не так? Топор войны, полагаю, зарыт. Тогда зачем заслуженный чеченский боевой генерал поднимает эту тему? Кому адресовано это его заявление?
Ответить
9 час.

Картина дня

наверх