19FourtyFive: Политика США в отношении КНДР повышает уровень риска ядерной войны

Проведенные КНДР успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» меняет расстановку сил и правила игры.
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