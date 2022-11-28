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19FourtyFive: Политика США в отношении КНДР повышает уровень риска ядерной войны

Проведенные КНДР успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» меняет расстановку сил и правила игры.

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