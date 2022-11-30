Генсек НАТО: Альянс вынужден усилить своё военное присутствие от Балтийского до Чёрного морей

На саммите стран-членов НАТО, который проходит в период с 29 по 30 ноября в Бухаресте, генсек НАТО Йенс Столтенберг в своей речи заявил о том, что североатлантический альянс лишь усилит своё присутствие по всей территории Восточной Европы – от Чёрного моря до стран Балтии.