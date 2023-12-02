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Могут ли красители, полученные из микробов, изменить индустрию моды

Могут ли красители, полученные из микробов, изменить индустрию моды

Для придания цвета текстилю требуется около 200 тонн пресной воды на каждую тонну цветной ткани, задача сокращения даже части воздействия индустрии моды на окружающую среду огромна, сообщает «springwise».

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