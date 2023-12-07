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Листая старые страницы: "А ты сам-то, правда готов?"

Листая старые страницы: "А ты сам-то, правда готов?"

Василий Вереск Удивительно наблюдать, как, вроде, взрослые люди, ещё совсем недавно возбуждённо требующие в сетях "срочна в бой", как-то более-менее вдруг подутихомирились.

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