Воспитанники Воскресной школы храма Феофана Затворника приготовили для гостей праздничного мероприятия небольшой концерт: ребята читали стихи, пели рождественские песни.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Воспитанники Воскресной школы храма Феофана Затворника приготовили для гостей праздничного мероприятия небольшой концерт: ребята читали стихи, пели рождественские песни.