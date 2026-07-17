ФАС предложила установить плату за возврат ж/д билетов в 10% от стоимости

Федеральная антимонопольная служба России предложила отменить действующее ценовое регулирование платы за возврат железнодорожных билетов и установить ее предел в размере 10% от стоимости самого билета, сообщили в ведомстве.
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