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Татар-информ

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ФАС предложила установить плату за возврат ж/д билетов в 10% от стоимости

ФАС предложила установить плату за возврат ж/д билетов в 10% от стоимости

Федеральная антимонопольная служба России предложила отменить действующее ценовое регулирование платы за возврат железнодорожных билетов и установить ее предел в размере 10% от стоимости самого билета, сообщили в ведомстве.

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