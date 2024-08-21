Научно-фантастический платформер Bionic Bay получил новый трейлер Bionic Bay – это но...

Научно-фантастический платформер Bionic Bay получил новый трейлерBionic Bay – это новый научно-фантастический платформер, который сочетает элементы классических игр, таких как Limbo и Portal, с уникальными механиками, бросающими вызов законам физики и гравитации.
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