Билялетдинов сказал, что Зарипов не войдет в штаб «Ак Барса»: «Такого желания у него нет, но это нормально. Профессия тренера – это ежечасный труд»

Об этом сообщил главный тренер казанской команды Зинэтула Билялетдинов. – Рассматривался ли вариант вхождения в тренерский штаб Даниса Зарипова? – В конце мая команду принимал глава Татарстана Рустам Минниханов.
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