Краснов: Европа не проводила расследования подрывов "Северных потоков"

Global Look Press/The Swedish Coast Guard/XinHua Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что власти европейских стран, которые были обязаны расследовать подрывы трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток-2", фактически не сделали этого.
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