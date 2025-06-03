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Родственница Жириновского захотела засудить сыновей политика

Родственница Жириновского захотела засудить сыновей политика

Племянница политика Владимира Жириновского Елена Листопадова подала апелляцию на решение суда, который ранее отклонил ее иск с требованием признать недействительным договор пожизненного содержания с иждивением.

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