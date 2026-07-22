‼️🇷🇺🏴☠️В ходе атаки на Ставрополье горит складской комплекс на окраине Невинномысска ▪️Об этом рассказал губернатор региона В.
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‼️🇷🇺🏴☠️В ходе атаки на Ставрополье горит складской комплекс на окраине Невинномысска ▪️Об этом рассказал губернатор региона В.
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