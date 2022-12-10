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Васин покинет алматинский «Кайрата». Клуб будет делать ставку на воспитанников своей академии (Metaratings)

Экс-защитник ЦСКА Виктор Васин уйдет из алматинского «Кайрата», сообщает Meta-ratings.kz. Клуб из Алматы будет делать ставку на воспитанников своей академии.

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