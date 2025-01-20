Водитель скорой помощи тяжело пострадал в ДТП в Карелии

Госинспекция труда выясняет обстоятельства травмирования работника медицинской организации в республике Государственная инспекция труда Карелии начала расследование происшествия, в котором тяжело пострадал работник межрайонной больницы №1.
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