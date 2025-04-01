Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Герман Зумарев
    Начальники делятся с вышестоящими начальниками, их трогать нельзя. А зам - стрелочник и на ответе за все...У экс-замначальни...
  • Tania Еременко
    И задайте себе вопрос- кто наследил и откуда это идёт?У экс-замначальни...
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    Умеют делиться.У экс-замначальни...

В Госдуме заговорили о повышении пенсионного возраста до 70 лет

В Госдуме заговорили о повышении пенсионного возраста до 70 лет

БлокнотРУ Депутат Государственной Думы Михаил Делягин выразил обеспокоенность возможным повышением пенсионного возраста в России до 70 лет и более.

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