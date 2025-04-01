В Госдуме заговорили о повышении пенсионного возраста до 70 лет

БлокнотРУ Депутат Государственной Думы Михаил Делягин выразил обеспокоенность возможным повышением пенсионного возраста в России до 70 лет и более.
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