Психолог Евгения Третьякова рассказала, как помочь школьнику адаптироваться к учебе после летних каникул

Медиахолдинг «Гранада Пресс» опубликовал очередной выпуск программы «Тети, дяди и ребенок». В новом сюжете детский психолог из Челябинска Евгения Третьякова рассказывает родителям о том, как они могут помочь своим детям войти в учебный график.