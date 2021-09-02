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Психолог Евгения Третьякова рассказала, как помочь школьнику адаптироваться к учебе после летних каникул

Психолог Евгения Третьякова рассказала, как помочь школьнику адаптироваться к учебе после летних каникул

Медиахолдинг «Гранада Пресс» опубликовал очередной выпуск программы «Тети, дяди и ребенок». В новом сюжете детский психолог из Челябинска Евгения Третьякова рассказывает родителям о том, как они могут помочь своим детям войти в учебный график.

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