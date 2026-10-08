Мария Смагина: 90% школьников Ставрополья успешно сдали экзамены

В Ставропольском крае 90% школьников успешно пересдали экзамены ОГЭ и ЕГЭ в сентябре. На Ямале 201 студент получил именные стипендии губернатора.
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