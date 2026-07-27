Пугачёва заявила, что сломала ногу и тазобедренный сустав

В воскресенье, 26 июля, Алла Пугачёва посетила церемонию закрытия фестиваля в Юрмале. 77-летняя певица вышла на красную дорожку, опираясь на трость и заметно прихрамывая, однако её появление вызвало живой интерес публики.
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