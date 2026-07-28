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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов о том, что «Трактор» не сделал ему предложение: «Мне все примерно понятно, у них одно видение, у меня свое. Это спорт, ничего личного. Горжусь, что я воспитанник клуба»

Форвард Евгений Кузнецов высказался о том, что « Трактор » не стал делать ему предложение в это межсезонье.

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