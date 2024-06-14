Синоптик Цыганков: большие перепады температур вызвали непогоду в регионах России

Во многих регионах России в последние дни сохраняется ненастная погода с ливнями и грозами. Это связано с большими контрастами температур на разных территориях, объяснил RT замначальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков.
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